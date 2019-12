Silvia Schneider wird ein ORF-"Dancing Star"

Moderatorin Silvia Schneider wird 2020 bei der ORF-Show "Dancing Stars" auftanzen.

Silvia Schneider startet nach ihrer Puls4-Karriere nun im kommenden Jahr vor allem im ORF durch. Die 37-Jährige wird ab März 2020 in der Promi-Tanzshow "Dancing Stars" zu sehen sein.Außerdem moderiert sie im ORF am September 2020 auch ihre eigene Kochshow "Silvia kocht" . Schneider ist also offenbar nach ihrer Trennung von Schlager- Superstar Andreas Gabalier zumindest karrieretechnisch weiter auf Erfolgskurs.Wer die übrigen Kandidaten sind, die 2020 im ORF-Ballroom tanzen, ist noch geheim!