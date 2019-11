Simmeringer Bezirkschef beklagt Krippen-Diebstahl

Zum bereist zweiten Mal ist aus der Weihnachtskrippe am Enkplatz (Simmering) das Christkind verschwunden. Via Facebook bittet Bezirkschef Paul Stadler um Rückgabe.

"Der Simmeringer Christkindlmarkt auf dem Enkplatz ist dank Organisation des Vereins 'Leiwandes Simmering' mehr als gelungen. Zur schönen Gestaltung hat auch das Stadtgartenamt mit dem Aufstellen eines Weihnachtsbaumes und der Krippenfiguren beigetragen. Die Figuren kamen so gut an, sodass das 'Christkind' schon zwei Mal aus der Krippe entwendet wurde und jetzt nur noch eine Ersatzfigur dort liegt", postete der Simmeringer Bezirksvorsteher Paul Stadler (FPÖ) am Montag auf Facebook Wer die Figur aus der Krippe nahm ist noch völlig offen, auch der Grund ist unklar. Via Facebook bittet Stadler den "Christkind-Fan" jedenfalls um Rückgabe. "Natürlich wollen wir das 'Christkind' wieder zurück. Pater Jan Sokora von der Kirche am Enkplatz hat sich als Beichtvater angeboten. Er würde das gestohlene Stück diskret übernehmen", so Stadler.