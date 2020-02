Sims-Entwickler enthüllen in Livestream neuen DLC

Das langersehnte Erweiterungspack "Die Sims 4 An die Uni!" erscheint bereits am Freitag für PC. Nun haben die Entwickler in einem Livestream aber auch ein neues Accessoires-Pack angekündigt.

Die Entwickler der Lebenssimulation stellten in einem überraschend angekündigten Maxis Monthly Livestream am Dienstag nicht nur inhaltliche Infos zum Studentenleben in "Die Sims 4 An die Uni!", das am Freitag für PC erscheint, vor. Besonders die Ankündigung zu einem neuen Accessoires-Pack sorgte bei den Fans auf Twitch für Aufregung.Electronic Arts möchte ein weiteres Mal mit Hilfe der Community ein neues Mini-Pack für "Die Sims 4" kreieren. Starten wird die Abstimmung am 18. November um 19.00 Uhr und soll bis am 25. November um dieselbe Uhrzeit laufen.Die Entwickler werden über diesen Zeitraum die Stimmen der Community sammeln, um über das Thema und das Gameplay des neuen Accessoires-Packs zu entscheiden.Die Fans erwarten mehrere, nacheinander veröffentlichte Umfragen, in denen fünf mögliche Themen mit je fünf Features vorgestellt werden. Die Bereiche, die am höchsten bewertet werden, sollen es dann auch ins Accessoires-Pack schaffen. Die Entwickler behalten sich vor, zusätzlich auch weiteres Gameplay in das DLC zu packen, allerdings kann dafür noch nicht garantiert werden.Zusätzlich wird ein neuer Bereich in den Foren eröffnet, in dem die Entwickler regelmäßig Updates posten und in dem auch diskutiert werden soll. Das Feedback der Community soll eine weitere Möglichkeit darstellen, das Pack zu beeinflussen.(18. November 2019 - 25. November 2019)(23. Dezember 2019 - 03. Januar 2020)(Ende Januar 2020)(März 2020)(April 2020)Schon Anfang 2017 arbeiteten die Entwickler eng mit der Community zusammen, um ein Accessoires-Pack zu kreieren. Herausgekommen ist "Die Sims 4 Waschtag-Accessoires", das allerdings nicht bei allen Fans gut aufgenommen wurde.