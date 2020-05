Mit dieser Super-Diät nahm Adele über 45 Kilo ab

Adele zeigte sich jetzt zu ihrem 32. Geburtstag auf neuem Instagram-Foto schlanker denn je. Ihre Diät im Detail.

Zum ersten Mal hatte Sängerin Adele im Jänner mit ihrem neuen Aussehen für Schlagzeilen gesorgt: Die 15-fache Grammy-Preisträgerin sonnte sich am Strand der Karibikinsel Anguilla mit 45 Kilo weniger auf den Rippen, wie sie laut People Magazine einem Fan verraten hatte. Jetzt postete die Britin zu ihrem 32. Geburtstag eine Foto auf Instagram, auf dem sichtlich noch mehr Kilos fehlen.Laut britischen Boulevardmedien hat die Mutter eines sechsjährigen Sohnes dies mit der sogenannten Sirtfood-Diät geschafft.Bei der Sirtfood- oder auch Sirtuin-Diät handelt es sich um eine neue Variante der immer noch angesagten Low-Carb-Form. Erlaubt sind alle Lebensmittel, die - wie der Name schon sagt - das Fettverbrennungsenzym Sirtuin enthalten. Da dadurch nur wenige Lebensmittel erlaubt sind, erhält sie viel Kritik.Bei dem namensgebenden Sirtuin handelt es sich um eine Enzymgruppe, die den Stoffwechsel, Entzündungsprozesse und Alterungsprozesse beeinflussen können soll. Deswegen kommen in der Diät auch Nahrungsmittel vor, die die Aktivität der Enzyme erhöhen sollen. Daneben steht ein Kaloriendefizit im Vordergrund.Die Diät besteht aus drei Phasen. In der ersten wird eine Entgiftung des Körpers angestrebt. Damit soll sich der Stoffwechsel an die Veränderung gewöhnen. Das geschieht mit der Aufnahme von 1.000 Kalorien pro Tag, hauptsächlich in Saftform. Dazu kommt eine zusätzliche Mahlzeit.In der zweiten Phase soll man 1.500 Kalorien pro Tag aufnehmen - bestehend aus zwei Säfte und zwei Mahlzeiten. Die Phase ist zu Ende, sobald das Wunschgewicht sich einstellt.Die dritte Phase ist als langfristige Ernährungsumstellung gedacht. 1.800 Kalorien sollen täglich zugenommen und ein Rückfall in frühere Muster vermieden werden.Dabei sollte man sich hauptsächlich von folgenden Lebensmitteln ernähren und diese mit Gemüse und Obst ergänzen und darauf achten, dass möglichst alles Sirtuin enthällt - darunter fallen übrigens auch Rotwein und dunkle (!) Schokolade:KurkumaBlaubeerenGrünkohlWalnüsseDunkle SchokoladeBuchweizenSojaPetersilieNatives OlivenölGrünteeChicoréeKaffeeKapernDattelnErdbeerenRotweinZwiebelnChilliesRucolaUm Sport kommt man allerdings auch hier nicht herum: 60 Minuten pro Tag soll Adele täglich mit Zirkeltraining und Pilates verbringen.