SPÖ-Jugend stellt sich gegen Rendi-Wagner

Bei der parteiinternen Vertrauensabstimmung wird die Sozialistische Jugend der Parteichefin Rendi-Wagner die Zustimmung verweigern.

Die Sozialistische Jugend (SJ) hat bei ihrem Verbandstag in Linz beschlossen, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bei der von ihr ausgerufenen Vertrauensfrage nicht zu unterstützen. Die Annahme eines entsprechenden Antrags hat die SJ bestätigt.Der neu gewählte SJ-Vorsitzende Paul Stich erklärte dazu in der "Presse", die Schuld bei Rendi-Wagner alleine zu suchen, wäre sicher eine falsche Analyse.Es brauche aber eine inhaltliche und strukturelle Neuaufstellung der SPÖ: "Die aktuelle Parteispitze ist … sicher in der Verantwortung, die entsprechenden Prozesse einzuleiten. Dieses Gefühl haben wir derzeit nicht." Daher könne man die Parteichefin nicht unterstützen. Ohnehin tritt die SPÖ unverändert für eine verbindliche Direktwahl über den Parteivorsitz ein.Grundsätzlich brauche es eine inhaltliche und strukturelle Neuaufstellung der SPÖ, so Stich im Interview. "Die Themen dafür liegen ja mittlerweile auf der Straße: Die Gewerkschaft kämpft für eine längst fällige Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf", sagte der frisch gewählte SJ-Vorsitzende weiter.