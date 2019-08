Skaterplatz: Wieder Verdacht auf Brandstiftung

Nachdem am frühen Montagmorgen der Skaterplatz in Perchtoldsdorf (Bez. Mödling) brannte, ermittelt die Polizei jetzt in alle Richtungen.

Lichterloh brannten am Montag Rampe und WC am Skaterplatz beim Friedhof in Perchtoldsdorf. Unter teils schwerem Atemschutz konnte die Feuerwehr löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Grundstück verhindern – "Heute" berichtete . Der beliebte Skaterplatz musste bis auf weiteres gesperrt werden.Am Dienstag meldete sie die Marktgemeinde mit einer Aussendung zum Brand. Demnach besteht wieder der Verdacht auf Brandstiftung. "Unser Ziel ist es, die beliebte Anlage so bald wie möglich wieder ihrer Bestimmung übergeben zu können. Unabhängig davon wurden durch die Polizei bereits Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen", so Bürgermeister Martin Schuster."Obwohl einige Geräte von den Flammen verschont blieben, ist die Benützung auf Grund der hohen Verletzungsgefahr nicht möglich", erklärt Jugendreferentin Daniela Rambossek die Sperre. Ärgerlich ist das Ganze auch, weil sich die Marktgemeinde stark für den Skaterplatz engagiert und sogar gemeinsame Workshops angeboten werden.Allerdings besonders auch deshalb, weil es, wenn sich der Verdacht auf Brandstiftung bestätigt, nicht der erste Fall dieser Art wäre. Bereits 2017 brannte es am Skaterplatz, damals hatte ein 16-Jähriger die Flammen gelegt. (min)