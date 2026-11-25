i Slipknot beim Copenhell in Dänemark, 2023. Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS Dr. Martens-Kollektion Neue Schuhe statt Album! Slipknot spaltet die Fans Statt eines neuen Albums überrascht Slipknot mit einer Schuh-Kollektion zusammen mit Dr. Martens – die Fans reagieren gemischt. Von Jochen Dobnik 25.11.2026, 20:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Slipknot sorgt für Aufsehen: Die bekannte Metal-Band hat eine Zusammenarbeit mit der britischen Traditionsmarke Dr. Martens angekündigt.

Statt neuer Musik gibt es nun exklusive Schuhe im typischen Slipknot-Stil.

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Die limitierte Kollektion umfasst vier verschiedene Schuhmodelle, dazu kommen ein Rucksack, ein Kartenhalter sowie drei Paar Socken. Die Produkte sind ab 27. November online und in ausgewählten Dr. Martens-Läden erhältlich.

Ein besonderes Modell, ein khakigrüner Lederstiefel, wird nur über die offizielle Slipknot-Website verkauft.

Wie der "Metal Hammer" berichtet, sind unter den Modellen etwa der schwarze "1460 Jungle Zip Slipknot Boot" mit eingraviertem S und der "Jadon Slipknot Boot" mit Nonogramm-Stern und silbernen Schnallen.

Auch ein roter Loafer mit Slipknot-Stern und S-Zipper ist Teil der Kollektion.

Kritik und homophobe Kommentare in sozialen Netzwerken

Nicht alle Fans zeigen sich begeistert. Unter dem offiziellen Instagram-Post beschweren sich einige Nutzer, Slipknot verkaufe sich oder sei nicht mehr wie früher. Andere sehen die Kooperation als logischen Schritt und vergleichen sie mit der Zusammenarbeit von Korn und Adidas.

Leider finden sich in den Kommentaren auch homophobe Äußerungen und beleidigende Begriffe.

Die Band steht aktuell ohnehin unter Druck: Nach dem wenig erfolgreichen Release der Single "Arsenal" und dem erneuten Ausstieg von DJ Sid Wilson häufen sich kritische Stimmen.

Slipknot arbeitet derzeit an einem neuen Album, für 2027 ist eine große Tour mit mehreren Supportacts geplant.

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Petition gegen Marilyn Manson als Vorband

Für Diskussionen sorgt auch die Forderung eines Londoner Politikers, Marilyn Manson als Vorband der Slipknot-Tour 2027 auszuschließen. Zuletzt wurde sogar eine Petition zu diesem Thema gestartet.