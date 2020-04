Bald kann dir dein Klo eine Diagnose erstellen

In Zukunft könnte man, statt einen Arzt für einen Gesundheitscheck aufzusuchen, einfach auf der heimischen Toilette des Vertrauens Platz nehmen.

Für einen Gesundheitscheck könnte der mühevolle, oftmals hinausgezögerte Besuch beim Arzt bald nicht mehr nötig sein. Ein intelligentes Klo könnte diesen ersetzen.Wissenschaftler zeigen in einer neuen Studie ausführlich, wie so ein ungewöhnlicher medizinischer Erstkontakt zu unserer Gesundheit beitragen könnte. Geht es nach den ambitionierten Denkern, erkennt das stille Örtchen der Zukunft anhand der Analyse von Stuhl- und Urinproben, ob man unter Krankheiten leidet.Die Forscher der Stanford University haben dazu eine Studie im Fachmagazin Nature veröffentlicht, in der sie detailliert beschreiben, wie die Funktionsweise so einer smarten Toilette aussehen könnte.Ein wesentlicher Faktor, der die Analyse ermöglicht: Sie kann Nutzer auch identifizieren. "Jeder Benutzer der Toilette wird sowohl anhand seines Fingerabdrucks sowie der Besonderheiten seiner Analschleimhaut identifiziert. Die Daten werden sicher in einem verschlüsselten Cloud-Server gespeichert und analysiert", schreiben die Stanford-Wissenschaftler.Für eine Identifikation fotografiert das WC den Intimbereich – das jedoch ohne Speicherfunktion. So können mehrere Menschen das Klo benutzen und individuelle Diagnosen erhalten. Der Gesundheitscheck inkludiert unter anderem: Durchflussrate, Urin-Druck, Anzahl der weißen Blutkörperchen, Blaseninfektion, Krebs, Diabetes und Nierenversagen. Mit dem Einsatz von Big Data sei die Erkennungsrate ähnlich hoch wie durch geschultes medizinisches Personal, betonen die Forscher.