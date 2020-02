Handy-Verbot! Therme lässt Spanner baden gehen

Süße Baby-Fotos, verliebte Paar-Videos und unverschämte Spanner-Bilder sollen der Vergangenheit angehören.

Neben Bikini, Flip-Flops und Liegehandtuch nehmen die meisten Besucher auch ihr Smartphone in die Therme mit. Viele von ihnen knipsen während ihrem Badeaufenthalt damit Fotos und schicken sie im Freundeskreis herum oder posten sie im Netz. Allein auf Instagram lassen sich über tausend Beiträge mit dem Hashtag #ThermeWien finden.Diese Schnappschüsse werden bald der Vergangenheit angehören. Mit Durchsagen macht die Therme Wien darauf aufmerksam, dass das Mitbringen von Kameras und Mobiltelefonen in die Becken nicht erlaubt ist. "Durchsagen, wie auch diverse Hinweise direkt bei unseren Becken gibt es seit geraumer Zeit", bestätigt ein Sprecher auf-Anfrage das Handy-Verbot im Wasser.Außerhalb der Becken sei das Knipsen "nicht grundsätzlich verboten". Begründet wird die Maßnahme mit der Privatsphäre der Besucher. "Deshalb bemühen wir uns, unsere Gäste dahingehend anzuhalten, keine Fotos zu machen auf denen fremde Personen sind", ergänzt der Sprecher."Auslöser" für das Handy-Verbot im Wasser gäbe es übrigens keinen, sondern sei "vielmehr eine Reaktion auf aktuelle Trends der Mobiltelefonnutzung und Ausstattung der heutigen Smartphones".In der Badeordnung findet sich die neue Regelung noch nicht. Sie befindet sich derzeit in Überarbeitung. Der Punkt soll aber in der neuen Version aufgenommen werden.Erst am Montag hat ein neuer Vorstoß für Aufmerksamkeit gesorgt. Weil Mobiltelefone vermehrt den Unterricht stören, fordern Lehrer handyfreie Schulen.