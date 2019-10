Smartphone über Nacht laden: Ist das gefährlich?

Noch schnell das Handy ans Ladegerät, schlafen, und am Morgen mit vollem Akku in den Tag starten. Ist das ok? Oder gefährlich?

Hand aufs Herz, jeder Smartphone-Besitzer hat wohl schon einmal, wenn nicht regelmäßig, sein Gerät ans Ladekabel gehängt und über Nacht stundenlang laden gelassen. Keine Frage, es ist praktisch, am Morgen mit vollem Akku in den Tag starten zu können. Doch ist das auch sinnvoll? Kann ich dabei mein Handy kaputtmachen? Oder kann es im schlimmsten Fall sogar gefährlich sein? In Wien berichtete eine Leserin zuletzt davon, dass ihrAkkus fühlen sich am wohlsten bei einem Ladestand von 50 bis 80 Prozent. Es wäre also ratsam, das Smartphone erst ans Ladekabel zu hängen, wenn der Akku unter die Hälfte der Ladung fällt oder über 80 Prozent kommt, so "n-tv.de". Auch deshalb, weil die letzten zehn Ladeprozent einen besonderen Kraftakt für Akkus darstellen. Aber: Moderne Akkus sind intelligent und gleichen die Ladung aus, indem sie den Ladestand je nach Status leicht steigen oder fallen lassen.Das Smartphone zieht also auch bei stundenlanger Ladung gerade so viel Strom, dass ein fast voller Akkustand gehalten, der Akku aber nicht überlastet wird. Manche Hersteller wie Sony haben gar ein intelligentes System verbaut, das sich nach den Ladegewohnheiten der Nutzer richtet. Ladet ein Handy-Besitzer sein Gerät stundenlang, lernt das der Akku - und pendelt die Ladezeit so ein, dass sie sich dem Ansteckverhalten des Nutzers anpasst, heißt es im Bericht.Wie steht es also mit dem Anstecken ans Ladekabel, wenn man schläft? Der Akku wird zwar leicht geschädigt, das macht aber fast nichts aus. Anders sieht es allerdings aus, wenn es heiß ist. Wie Experten beschreiben, schädigt Hitze die Batterien. Wird ein Smartphone in einer heißen Umgebung geladen - und dabei auch selbst heiß, dann kann das auf den Akku schlagen. Deswegen sollte man auch das Gerät nicht allzu sehr mit Spielen und Videos belasten, wenn es gleichzeitig am Ladekabel hängt. Und: Im Schnelllademodus sollte man generell die Finger vom Handy lassen!Eine Frage hat "n-tv.de" am Ende noch geklärt, nämlich die, ob an- oder ausgeschaltet geladen werden soll. In der Theorie wäre hier ein Abschalten empfohlen, in der Praxis mache aber auch das Laden bei eingeschalteten Gerät dem Akku nichts aus.Angeschaltet hat man dann auch mehr vom Akku, dass das Smartphone meist im "Schlaf" schon Updates und Prozesse abarbeitet und dies nicht alles auf einmal beim Geräte-Start in der Früh erledigt wird. Ein Tipp ist aber, das Smartphone wöchentlich oder regelmäßig neu zu starten, damit sich der Arbeitsspeicher erholen kann.