So bekommst du jetzt ein gratis Pac-Man-Game

Langeweile in Isolation? Die Moderne Version eines Gaming-Klassikers ist jetzt kostenlos zu haben.

In Zeiten von Corona verschenken immer wieder Spielehersteller Games, um Zockern die Zeit in Selbstisolation zu erleichtern. Derzeit gibt es etwa Uncharted: The Nathan Drake Collection und Journey kostenlos für die PlayStation 4.Bandai Namco hat nun eine eigene Aktion gestartet und bietet die Pac-Man Championship Edition 2 zeitlich begrenzt auf allen Plattformen als kostenlosen Download an.Das Angebot gilt vom 24. April bis zum 10. Mai 2020 um 19 Uhr für PlayStation 4 Xbox One und PC über Steam Mit dem klassischen Arcade-Game hat das Game nur grundlegend etwas zu tun. Denn statt dem klassischen Pixel-Look kommen moderne 3D-Grafik und eine abgefahrene Optik zum Einsatz.Hinzu kommen die neuen Modi Zeitangriff und Abenteuer, in denen es mit flinken Früchten, großen Bossen, neuen Regeln und noch vielem mehr zu tun bekommt.