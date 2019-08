Ob eine Beziehung hält, hängt vom Einkommen ab

Wer eine Ehe schließt, macht sich über alle Formen der Sicherheit ab. Bild: Kein Anbieter/iStock

Finanzfragen lassen sich bei Liebesdingen leider nicht ganz ausklammern. Was dein Gehalt über deine Beziehungsmuster aussagt.

Es ist ein heikles Thema, über das wenig gesprochen wird. Finanzen und Liebe wollen nicht auf die gleiche Ebene gerückt werden. Jedoch gibt es einen offensichtlichen Zusammenhang. Investment betrifft meist nicht nur von der Gefühlsebene.



Das Gehalt scheint demnach wesentlich zu beeinflussen, ob eine Partnerschaft von Dauer ist. Sogar eine Ehe wird eher geschlossen, wenn die Gehaltstunterschiede nicht so groß sind. Das bestätigt nun eine Studie.



Dass Geld oft nicht wichtig ist und manchmal in Beziehungen wenig darüber gesprochen wird, führt dann jedoch gelegentlich zu Differenzen, wenn es um die Planung von Aktivitäten oder Reisen geht. Aber auch langfristig gesehen bestimmt die eigene Gehaltsklasse die Beziehung maßgeblich.



Finanzielle Gleichberechtigung ist entscheidend



Gibt es zu große Unterschiede mit dem Gehalt des Partners, bietet das Stoff für Konflikte. Die Hochschule hat das Phänomen näher untersucht und kam zu dem Ergebnis, dass eine Beziehung am besten funktioniert, wenn sich beide Partner auf Augenhöhe begegnen.



„Offenbar fördert Gleichberechtigung die Stabilität", so der Schluss von Ishizukas Studie. „Tragen Männer und Frauen etwa gleich viel zum Lebensunterhalt bei, fördert das den Zusammenhalt eines Paares durchaus."



Gehaltsunterschiede können eine Belastung sein



Die Vorstellungen von einem gemeinsamen Leben und Haushalt lassen sich so besser umsetzen, wenn die wirtschaftlichen Mittel, die zur Verfügung stehen, ausgewogen sind. Das Abdriften in die Rolle des Unterstützers oder Unterstützten scheint nachteilig zu sein. Der Mythos vom einen Großverdiener, der die Beziehung stabilisiert, scheint nicht mehr zeitgemäß zu sein und scheitert an den Anforderungen der modernen Welt.



Die ökonomische Eheschwelle beweist diese Theorie. (GA)