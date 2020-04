So breitet sich das Virus in Supermärkten aus

Eine Simulation zeigt, wie sich die Virus-Wolke in einem Laden ausbreitet. Demnach können die Erreger noch minutenlang in der Luft nachgewiesen werden.

Finnische Forscher haben eine Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie sich das Coronavirus in der Luft ausbreitet. Dazu haben sie die Verteilung der Atemluft durch Husten und Niesen (ohne Mundschutz) in einem Supermarkt-Szenario simuliert.Das Resultat ist ernüchternd. Laut der Simulation sind die Viren noch mehrere Minuten lang in der Luft nachweisbar, auch wenn sich die erkrankte Person schon längst wieder entfernt hat. Die Virus-Wolke kann sich dabei sogar über die Regalreihen hinweg in den nächsten Gang ausbreiten.Die Wissenschaftler raten daher dringendst, öffentliche Räume zu meiden. Professor Ville Vuorinen von der Aalto-Universität in Finnland sagt: "Wenn sie in ein Geschäft müssen, gehen sie so selten wie möglich dorthin. Halten Sie sich so kurz wie möglich dort auf."Welchen Effekt schon einfachste Mundschutzmasken, wie sie derzeit in österreichischen Supermärkten getragen werden müssen, auf die Verteilung des Virus haben, haben bereits Forscher an der Bauhaus-Universität Weimar gezeigt. Sie filmten die Luftbewegungen nach dem Husten und Niesen mit vorgehaltener Hand, in die Armbeuge, mit Maske und schließlich ohne jegliche Barrieren. Die Ergebnisse waren eindeutig.