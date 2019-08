So duften Meghan und andere Stars

Wer mag es blumig, wer eher fruchtig oder pudrig? Wir haben die liebsten Düfte der Stars für euch ausfindig gemacht.

Viele Stars haben Werbeverträge mit großen Beautyfirmen oder sind das Gesicht eines bekannten Duftes. Manche Promis haben sogar ihre eigenen Parfüms lanciert. Darunter auch Rihanna. Vergangene Woche ist aber bekannt geworden, welchen Duft Riri privat trägt: Love, don't be shy by Kilian. Das hat zumindest die Youtuberin @jackieaina, welche dem Mega-Star schon öfters nahe gekommen ist, letzte Woche auf Twitter bestätigt.Wir haben uns gefragt, welche Parfüms tragen andere Stars so privat? Und sind fündig geworden. Wenn ihr künftig wie Meghan Markle oder etwa Kylie Jenner duften wollt oder einfach nur wie wir neugierig seid, dann lasst euch gerne inspirieren.Meghans Schwäche für Britisches hat wohl schon vor Prince Harry begonnen. In einem Interview mit dem "Daily Express" - kurz vor ihrem Blinddate mit Harry im Sommer 2016 - hat die damalige "Suits"-Schauspielerin gesagt, dass sie ohne Parfum nicht aus dem Haus geht. Etwa mit einem Spritzer von Cologne Wild Bluebell des Londoner Parfumeurs Jo Malone, - riecht nach Glockenblume, Maiglöckchen und Kaki - , das die heutige Herzogin gerne mit Wood Sage & Sea Salt - auch von Jo Malone - abmischt. Duftlayering wurde in Folge sehr beliebt.Herzogin Kate liebt Orange Blossom von Jo Malone. Ebenfalls ein sehr leichter, fröhlicher Duft.Wie Kylie Jenner der "The New York Times" verraten hat, bekommt sie von Parfums Kopfweh. Falls sie doch Lust auf einen Duft hat, ist Coconut Passion von Victoria's Secret ihr Ding. Auch Blake Lively benutzt gerne ein Shimmering Fragrance Mist von Victoria's Secret.Kim Kardashian liebt blumige Düfte. Daher auch Roses von Chloé.Charlize Theron, Testimonial des J'adore-Duftes, mag auch privat die Kreationen des Hauses Dior - insbesondere La Colle Noir aus der privaten Kollektion.Miley Cirus mag entgegen ihrem rockigen Image ein sehr schickes, elegantes Parfum. Iris Nobile von Acqua die Parma.Anna Hathaway, Eva Mendes und Jessica Alba mögen Varianten von Chanels berühmten No. 5. Schon Marilyn Monroe war ein Fan.Anna Hathaway trägt auch gerne aus dem gleichen Haus Chance.Selena Gomez trägt gerne Daisy von Marc Jacobs, das ideal zu ihrer jugendlichen Leichtigkeit passt.Audrey Hepburn, Inbegriff einer klassischen Schönheit, trug Spring Flowers von Creed.Oscar-Preisträgerin Emma Stone liebt den Duft von Gardenien.Monica Belluci liebt Shalimar von Guerlain.Emma Watson trägt gerne DKNY Be Delicious.Gwenyth Paltrows Lieblingsduft. Black Orchid von Tom Ford, ist orientalisch und feminin.(GA)