So findest du den richtigen Nude-Lippenstift

Den richtigen Nude-Ton zu finden ist gar nicht so leicht. Aber mit unseren Experten-Tipps klappt es bestimmt.

Nude-Töne sehen auf deinen Lippen immer anders aus als bei deiner BFF. Diese Tipps von Make-up-Artist Selina helfen auf der Suche nach dem richtigen Ton.

"Um Fehlkäufe beim Nude-Lippenstift zu verhindern, solltest du zuerst mal den Unterton deiner Haut herauszufinden. Also ob du einen kühlen, warmen oder neutralen Hautton hast. Hier hilft der bei Visagisten beliebte Handgelenk-Trick: Blau, fast violett durchscheinende Adern auf deinen Handgelenken, weisen auf einen kühlen Hautton hin, grünlich bedeutet warmer Hauttyp. Falls du deine Venen eher blaugrün schimmern und nicht wirklich sichtbar sind, gehörst du zu den neutralen Hauttypen.""Falls du ein kühler Hauttyp bist, passt am besten ein Nude mit pinken, rötlichen oder bläulichen Untertönen. Bei einem warmen Hauttyp kommt ein Nude mit leicht gelben, olive-goldenen oder peachigen Shades gut. Und solltest du zum neutralen Hautton gehören, freue dich: Dir stehen nämlich sämtliche Nude-Varianten gut.""Grundsätzlich gilt die Regel, den Nude-Ton immer eine Nuance dunkler als deine Lippenfarbe zu wählen. Das gibt einen leichten Kontrast zu deiner Haut, wodurch das Make-up besser zur Geltung kommt.""Gleicht die Lippenstift-Farbe zu sehr deiner Foundation, kann der softe Statement-Look schnell kippen und dich kränklich aussehen lassen. Auch hier ist es wichtig, dass ein leichter Kontrast besteht. Anders sieht es beim Blush aus: Das kannst du gerne dem Nude-Lippenton anpassen. Hast du deine Lippen zum Beispiel in einem peachigen Nude geschminkt, kannst du das auch auf die Wangen tupfen. Das sieht natürlich und schön frisch aus."