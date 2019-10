So heftig strippte Oliver Pocher für seine Braut

Den Junggesellinnenabschied erledigte der Comedian gleich selbst und wurde für Amira Aly zu "Unmagic Maik XXS".

Auf den Malediven gaben sich. Billig war die Feier im "Jumeirah Vittaveli"-Resort auf Bolifushi Island sicherlich trotzdem nicht. Vielleicht wollte Oli daher zumindest bei Amirassparen. Statt einen Stripper zu engagieren, ließ er lieber selbst die Hüllen fallen.Die vermeintlich erotische Tanzeinlage ließ der deutsche Comedian auf Video festgehalten und teilte den Clip nun via Twitter mit der Öffentlichkeit. Olis Auftritt ist gewohnt schräg, bisweilen sogar leicht verstörend. Amira amüsierten die übertriebenen Hüftbewegungen ihres Liebsten allerdings köstlich.Oliver Pocher feierte seine "Mega Performance" als "Unmagic Mike XXS" also zurecht. Ob sein Wunsch, für Weihnachtsfeiern gebucht zu werden, in Erfüllung geht? Vermutlich nicht.