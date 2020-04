So kannst du Ostern trotz Corona-Krise feiern

Ostern steht vor der Tür und noch immer sind die Ausgangsbeschränkungen aufrecht. Trotzdem kann der Feiertag mit kleinen Veränderungen mit der Familie gefeiert werden.

Eiersuche

Familienfest

Für viele Familien ist es Brauch Ostereier, Schokoladenhasen und andere Leckereien hinter Büschen und Bäumen zu verstecken. Allerdings ist das durch die Ausgangsbeschränkung dieses Jahr nicht ganz so leicht.Aber statt Parks und Gärten eignen sich auch Balkone oder das heimische Wohnzimmer gut, um Osterhase zu spielen. Hinter Zimmerpflanzen und unter dem Couchtisch, sowie in einer Lade einer Kommode oder auch auf dem Frühstückstisch lassen sich Kleinigkeiten schön verstecken.Auch die typische Osterpinze, die viele Familien zum Frühstück genießen, lässt sich ganz leicht selber machen. "Heute" hat ein Rezept für euch . Was am Tisch auch nicht fehlen darf, sind Ostereier, die sich mit der Schale von Zwiebeln, mit Roter Beete oder Petersilie einfärben lässt.Wer seine Familie aber zu Ostern nicht um sich hat, kann via Videotelefonie über das Internet einen Teil des Tages gemeinsam mit ihnen verbringen. Ein leckeres Essen oder nette Plaudereien können so in dieser Zeit vonstatten gehen und das Gefühl von Einsamkeit ist nicht ganz so groß.Das wichtigste ist allerdings zu wissen, dass auch diese Zeit vorbei geht und die Normalität bald wieder in unseren Alltag einkehrt. Das nächste Osterfest wird dann wieder mit der ganzen Familie gefeiert.