So kleben Nudeln nie wieder zusammen

Pasta kochen klingt zwar kinderleicht, doch bedarf die perfekte Zubereitung etwas Geschick. Wie Nudeln ganz besonders "al dente" werden, erfährst du hier.

Nudeln so lange zu kochen, bis sie wirklich perfekt sind, ist gar nicht so einfach. Entweder sie sind noch eine Spur zu hart, oder eben schon zu weich.Und nicht selten passiert ist, dass die frischen Nudeln nach dem Wasserbad einen großen Klumpen gebildet haben und sich nicht mehr voneinander lösen wollen.Doch mit einem kleinen Trick gehört das bald der Vergangenheit an. Denn um das Zusammenkleben der Nudeln zu verhindern, brauchst du einfach nur das Nudelkochwasser.Wie der Trick genau funktioniert und wie du perfekte Nudeln zubereiten kannst, siehst du im Video oben.