Zoo: So kommst Du trotz Corona zu Kibali und Co.

Trotz der notwendig gewordenen Schließung, ermöglicht den Tiergarten Schönbrunn einen Rundgang durch den Zoo. Möglich machen das virtuelle Besuche via Social Media.

Wer das süße Eisbär-Mädchen Finja oder Elefantendame Kibali noch nicht live im Tiergarten Schönbrunn (Hietzing) besucht hat, das aber vor hatte, muss sich nun in Geduld üben. Wegen der Corona-Krise ist der Tiergarten vorerst bis 3. April geschlossen Mit süßen Videos aus Schönbrunn will der Tiergarten aber trotz Ausgangsbeschränkungen und Krisenzeiten für positive Nachrichten sorgen. Via Facebook und Instagram beliefert der Tiergarten Tierfreunde in aller Welt mit tierischen News."Als bekannt wurde, dass der Tiergarten Schönbrunn geschlossen wird, haben uns viele Menschen über die Sozialen Medien geschrieben", erklärt die Sprecherin des Tiergartens, Johanna Bukovsky. Dabei sei auch die Bitte gewesen, kurze Videos von Finja oder Kibali hochzuladen.Einer Bitte, die der Tiergarten gerne nachkam: "Tiere sind bekanntermaßen gut für die Seele und wir möchten den Menschen gerade in dieser Ausnahmesituation mit unseren Tieren positive Nachrichten liefern. Wenn sie uns schon nicht besuchen können, dann geht es eben umgekehrt: Wir liefern ihnen den Tiergarten Schönbrunn und seine Bewohner sozusagen nach Hause", so Bukovsky.Während die tagtägliche Versorgung der Tiere naturgemäß eine physische Anwesenheit der Tierpfleger erforderlich macht, gibt es aber auch Tiergarten-Mitarbeiter, die von zu Hause ihren Job machen. Dazu zählt etwa die Social-Media-Beauftragte des Zoos, die von daheim aus, tierische Infos ins Netz stellt. Die Fotos und Infos bekommt sie von ihren Kollegen vor Ort.