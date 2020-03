Saisonkräfte bei Abreise am Arlberg ohne Schutzabstand

Die Abreise der gekündigten Hotel-Mitarbeiter in St. Anton und den Nachbargemeinden verlief chaotisch. Die Menschen warteten in dichten Trauben auf Busse und Bahn, Abstand hielt niemand.

Im österreichischen Epizentrum der Corona-Epidemie hält man nicht viel von den Anti-Corona-Regeln. Erschreckende Bilder vom Wochenende zeigen die Abreise der britischen Saisonarbeiter aus dem Skiort St. Anton und betroffenen Nachbargemeinden.In dichten Trauben warten die gekündigten Hotel-Mitarbeiter auf die Abholung mit Bussen und der Bahn, damit sie in ihre Heimatländer weiterreisen können. Abstand hält hier niemand. Dabei stehen einige Arlberg-Orte immer noch unter Quarantäne. Denn hier fand ein Ärztekongress statt, bei dem sich zahlreiche Mediziner das Virus eingefangen und dann in diverse Spitäler getragen haben. Wie die deutsche Botschaft in Wien mitteilte, durften deutsche Mitarbeiter am Montag in Gruppen vom Arlberg ausreisen, solange sie symptomfrei waren.