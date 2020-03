So leer hast du Hallstatt noch nie gesehen

Auch Hallstatt ist mittlerweile zur Geisterstadt geworden. Die Bewohner bleiben brav daheim, der Ort ist für Touristen-Busse gesperrt. "Eine Katastrophe", so der Bürgermeister.

"Ich sag's Ihnen gleich vorweg. Uns ist in Hallstatt derzeit kein Corona-Fall bekannt", eröffnet Bürgermeister Alexander Scheutz (SPÖ), Mittwochvormittag das Gespräch mitam Telefon.Die mediale Nachfrage und auch die Sorge der Bewohner darüber, ob es in Hallstatt einen Corona-Fall gibt, ist groß - größer noch als die Angst um den wegbrechenden Tourismus.Seit Dienstag dürfen keine Touristen-Busse mehr nach Hallstatt. Am Sonntag waren es noch vier Busse, Montag drei. Der letzte Gast hat am Montag seine Koffer gepackt."Da hat man vereinzelt noch Leute mit Koffern im Ort gesehen", so Scheutz. Am Dienstag haben dann aber auch die Hotels in der 754-Einwohner Gemeinde dicht gemacht. Auch nicht lebensnotwendige Geschäfte und Lokale haben zu.Seither ist es ruhig in Hallstatt. Die Leute halten sich an die Vorgaben, bleiben zu Hause, wollen nur informiert werden. Vereinzelt sehe man Bewohner, die ein Haus in Seelage haben und draußen sitzen. Manche würden im Garten arbeiten, erzählt Scheutz."So haben wir das auch noch nie gehabt. Die Leute machen sich natürlich Sorgen. Insbesondere für die Betriebe ist das alles aktuell eine Katastrophe, vor allem im Tourismus. Die Nächtigungen und der Umsatz gehen gegen null. Viele rufen an, fragen wie's weitergehen soll. Ich kann derzeit aber nur versuchen, zu beruhigen".