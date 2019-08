So lernte Dieter Bohlen seine Carina kennen

Seit mittlerweile 13 Jahren ist Dieter Bohlen mit seiner Partnerin Carina Walz zusammen. Nun hat der Pop-Titan verraten, wie es zur ersten Begegnung kam.

Dieter Bohlen ist immer noch total verschossen in seine Freundin Carina Walz! Doch wo sind sich der Pop-Titan und Carina eigentlich zum ersten Mal begegnet und wie lief das Treffen ab?An ihrem Kennenlerntag blickt der 65-Jährige nun auf ihre allererste Begegnung zurück und verrät auf Instagram ein paar Details."Cala Ratjada. Es war so zwei Uhr nachts, ich war in einer Disco, die Disco heißt Physical. Ich stand an der Bar umringt von vielen hübschen Mädchen und vielen Freunden", erzählt Bohlen.Und weiter: "Da kam die kleine Carina, stellte sich hin, lachte und bestellte ein Getränk." Der heute 65-Jährige war sofort begeistert von der Beauty und sprach sie an.Welchen Anmachspruch der Pop-Titan ausgepackt hat, erfährst du im Video!(wil)