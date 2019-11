So lesen sich die skurrilen Chats in der Causa Casinos

Der "Falter" veröffentlicht in der Causa Casino angebliche Chats, die unter anderem von Heinz-Christian Strache und Hartwig Löger stammen sollen.

Es geht um die Bestellung des FPÖ-Politikers Peter Sidlo zum Vorstandsmitglied der Casinos Austria AG, der laut "Falter" mit allen Bezügen dadurch fast 58.000 Euro brutto im Monat verdient haben soll. Es gibt den Verdacht des Postenschachers, der Bestechung, des Amtsmissbrauchs und der Untreue. Erst wurden Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen bei Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus, bei Novomatic-Granden und schließlich bei Ex-Finanzminister Hartwig Löger und dem früheren Vizekanzler Josef Pröll durchgeführt.Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gräbt sich derzeit auch durch zahlreiche Whatsapp-, SMS- und iMessage-Chats, um Hinweise auf einen Personaldeal zu finden. Eine Absprache dementieren alle Betroffenen sowie auch Novomatic, für alle gilt die Unschuldsvermutung. Auch die Casinos prüfen den Fall, ein Ergebnis soll noch im November vorliegen.Der "Falter" veröffentlichte am späten Sonntagabend nun Ausschnitte aus den angeblichen Chats zwischen den Beteiligten, die sich skurril lesen. "Lieber Hartwig! Herzlichen Dank für deine Unterstützung bezüglich CASAG! Lg HC", soll etwa der damalige FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache dem damaligen ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger getextet haben. Die Antwort: Ein "Daumen hoch".Vor einem Gespräch mit einem Casino-Headhunter soll es auch einen regen Austausch zwischen Strache und Sidlo gegeben haben. Falls der Headhunter bei ihm wegen seiner Eignung nachfrage, schrieb Sidlo an Strache, "dann erzähl ihm halt, wie toll ich bin". Auf Straches Frage, was er denn genau erzählen solle, gibt ihm Sidlo offenbar den Text vor: "teamorientiert, werteorientiert, verbindlich, verlässlich, loyal (...) kann Teams führen (z.B. Klub im Bezirk)". Auch hier gibt es einen "Daumen hoch" als Antwort."Ist eh alles auf Schiene?", textet Sidlo später offenbar Strache. Der fragt anscheinend gleich bei Löger nach: "Lieber Hartwig. Bezüglich Casino-Vorstand ist Peter Sidlo auf Schiene? Danke für Deine Unterstützung!".Kurze Zeit später geht es Schlag auf Schlag: Sidlo kommt in den Vorstand, der alte Vorstand wird um Millionenbeträge aufgelöst, ein "Hintergrund Deal mit den Blauen" wird im PC des Aufsichtsratschef der Casinos Austria notiert und es gibt es ein erstes Treffen, bei dem ein neues Glücksspielgesetz angeregt wird. Und die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter.