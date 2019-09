So reagieren Promis auf die Gabalier-Trennung

Nach der Trennung von Andreas Gabalier und Silvia Schneider herrscht bei den beiden Funkstille, sie sind nicht zu erreichen. "Heute" hat daher mit Weggefährten und Experten gesprochen.

Das Society-Traumpaar Sänger Andreas Gabalier und die Moderatorin Silvia Schneider ist Geschichte . Nach sechs Jahren Beziehung verkündeten beide auf ihren Social-Media-Kanälen das Ende."… Und so bitte ich um Verständnis, dass es dazu auch keine weiteren Stellungnahmen von uns in den Medien geben wird", heißt es auf Gabaliers Seite.Das ziehen sie zumindest durch, keiner der beiden ist zu erreichen.hat Weggefährten und Experten befragt. Ihre Antworten siehst du in der Diashow!