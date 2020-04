So reagiert Lugner auf seine nackte Ex im Playboy

Richard Lugners "Kolibri" Bahati Venus hat sich für den Playboy ausgezogen. Für die 33-Jährige ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen. Doch was hält eigentlich "Mörtel" von den Bildern?

Bahati Venus hat es geschafft! Vor einigen Jahren sorgte sie noch an der Seite von Richard Lugner als "Kolibri" für Schlagzeilen, nun steht sie selbst im Rampenlicht. Und wie! Denn die 33-Jährige hat sich für den deutschen Playboy ausgezogen.Im bekanntesten Männermagazin der Welt zeigt sich Bahati, wie Gott sie schuf. Die Nacktfotos sind ab sofort auf Playboy Premium zu finden und können sich mehr als sehen lassen. Auf einem der Bilder liegt die 33-Jährige dabei ganz verführerisch auf einer Couch und spielt mit der Kamera."Kolibri" ist ein echter Profi und weiß genau, wie sie sich in Szene zu setzen hat. Kein Wunder! Immerhin ist es nicht ihr erster Nacktauftritt. Bereits vor drei Jahren hatte sie im "Penthouse" die Hüllen fallen lassen.Weitere Motive exklusiv unter: https://www.playboy.de/girls/bahati-venus-bryna-playboy Die Playboy-Fans sind von den freizügigen Aufnahmen jedenfalls begeistert. Doch was sagt eigentlich Baumeister Richard Lugner zu den Nackt-Fotos.fragte bei "Mörtel" nach und sprach ihn auf die Bilder an."Dazu möchte ich mich gar nicht äußern und gebe auch keinen Kommentar ab", stellte Lugner im Gespräch klar. Puuh - sehr erfreut dürfte "Mörtel" also nicht sein. Die Nackt-Fotos hat der Baumeister aber natürlich gesehen, allerdings hat der 87-Jährige derzeit andere Sorgen.Der neue Staatsoperndirektor Bogdan Roscic hat ihm nämlich ausrichten lassen, dass "Mörtel" im nächsten Jahr womöglich gar keine Loge mehr bekommen könnte.Das kann der Wiener Baumeister aber überhaupt nicht verstehen und setzt sich nun zur Wehr. Was Lugner über den Ball-Eklat sagt, erfährst du hier >>>