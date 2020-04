So reinigst du deine Schutzmaske richtig

Egal, ob es sich um eine selbstgenähte oder gekaufte Maske, einen Schal oder einen Einmalartikel aus dem Supermarkt handelt, der Mund-Nasen-Schutz gehört gereinigt.

Waschen, backen, bügeln?

Bei mindestens 60 Grad waschen

Bei 80 Grad im Backofen

Heiß bügeln

Seit 14. April muss in österreichischen Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dabei dürfen neben den Einwegmasken, die man im Supermarkt erhält, auch selbstgemachte Masken, Schals, Tücher oder - natürlich - FFP-Masken eingesetzt werden. Doch wie reinige ich meinen Mund-Nasen-Schutz richtig, damit ich auch weiterhin vor den Viren geschützt bin?Eigentlich empfiehlt die WHO feuchte Masken zu ersetzen und Einwegmasken nach dem Gebrauch zu entsorgen. Doch genau das ist momentan aufgrund des Masken-Mangels ein Problem. Das Gesundheitsministerium rät deshalb dazu, die Masken, die im Supermarkt ausgegeben oder verkauft werden, drei- bis viermal zu tragen und sie zwischen dem Tragen zu trocknen.Auf keinen Fall sollte man die Maske nach dem Tragen einfach irgendwo liegen und trocknen lassen. Denn dadurch wird das Coronavirus nicht abgetötet. Auch eine Reinigung mit Desinfektionsmittel empfiehlt sich laut dem deutschen Robert-Koch-Institut für Einrichtungen des Gesundheitswesens nicht, "da dies die Funktionalität der Maske negativ beeinflussen kann." Wesentlich sinnvoller sind die Methoden Waschen, Backen oder Bügeln - ja, richtig gelesen.Masken, Schals, Tücher, die zu 100% aus Baumwolle bestehen, sollten bei mindestens 60 Grad oder sogar 90 Grad gewaschen werden.Laut AGES reichen auch niedrigere Temperaturen (zum Beispiel 30 Grad), um das Absterben des Virus zu gewährleisten – aber nur, wegen dem Waschmittel: "Dieses neue SARS-CoV-2 gehört zu den behüllten Viren und ist deshalb gegenüber Umwelteinflüssen sehr empfindlich."Ein heißer Tipp von Virologen, vor allem in Bezug auf die Einwegmasken: Den Mund-Nasen-Schutz im vorgeheizten Backofen sterilisieren. 30 Minuten bei 80 Grad im Backrohr sollen laut diverser Experten schon ausreichen. Anschließend sollte die Maske allerdings noch ein oder zwei Tage an die frische Luft gehängt werden.Virologe Christan Drosten veröffentliche auf Twitter einen Beitrag, laut dem die Viren auch durch das heiße Bügeleisen abgetötet werden.Dabei das Bügeleisen auf die heißeste Stufe stellen und gründlich jede Falte sowie jeden Knick des Stoffes bügeln. Wie bei allen anderen Reinigungsmethoden auch, darauf achten, dass die Masken unbeschädigt bleiben.