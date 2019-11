So sah Shirin David (24) vor ihren Beauty-OPs aus

Rapperin Shirin David (24) ist stets top gestylt und landet mit ihren Outfits einen Hingucker nach dem anderen. Noch vor fünf Jahren sah sie aber ganz anders aus.

Für Shirin David könnte es gerade kaum besser laufen: Die Rapperin gewann erst kürzlich den Bambi als Shootingstar , ihr Album "Supersize" ist ein riesiger Erfolg.Dabei ist das Kapital der YouTuberin nicht nur ihre Musik, sondern auch ihr Aussehen. Denn die 24-Jährige hat schon einige Schönheits-Operationen hinter sich.Die ehemalige DSDS-Jurorin geht ganz offen mit ihren OPs und steht auch dazu. Vor fünf Jahren - also mit 19 Jahren - sah Shirin David übrigens noch etwas anders aus, wie im folgenden Video zu sehen ist.Schon damals ging sie als Social-Media-Star durch die Decke, mittlerweile hat sie auf Instagram fünf Millionen Follower. Vor fünf Jahren zeigte sie sich auf hin und wieder im "Basic Look" - ganz ohne Make-up und mit süßen Zöpfchen.An ein paar Körperstellen hat Shirin David dann aber doch etwas nachgeholfen. Unter anderem legte sie sich für ihre Lippen und ihre Oberweite unters Messer.In einem mittlerweile gelöschten Video aus dem Jahr 2018 hat die 24-Jährige dann auch verraten, wie viel sie bisher für die Beauty-Operationen ausgegeben hat. So hat sie bereits stolze 75.000 Euro in ihren Körper investiert.Offenbar mit Erfolg! Shirin David gehört zu den erfolgreichsten Social-Media-Stars Deutschlands.