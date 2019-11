So schaut das neue Facebook-Logo aus

Das soziale Netzwerk Facebook hat ein neues Logo. Der neue, nüchternere Schriftzug soll die Verbindung zu Instagram unterstreichen.

Facebook verpasst sich einen neuen Anstrich. Am Dienstag hat sich das Unternehmen von Gründer Mark Zuckerberg einen neu designten Logo-Schriftzug verpasst. Dieses soll vor allem die Verknüpfung mit dem Fotodienst-Instagram stärker betonen, der von Mark Zuckerberg vor Jahren gekauft wurde.Ob die äußere Frischzellenkultur wirklich allein einem einheitlichen Öffentlichkeitsauftritt geschuldet ist, oder doch eher ein Ablenkungsmanöver von den jüngsten Datenskandalen ist? Zahlreiche Internet-Nutzer spotten jedenfalls bereits darüber.Statt wie bisher "Facebook" ist der Firmenschriftzug im neuen Design gänzlich in Großbuchstaben geschrieben. "Anstatt sich aufzuspalten, hat Facebook begonnen zu brüllen", meint eine Twitter-Userin. In Großbuchstaben zu schreiben gilt im Netz als Schreien.Die News-Plattform "The Verge" ätzt zudem: "Dieses neue Logo wird sicherlich alle Probleme von Facebook lösen"