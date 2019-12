So schmeckt die neue Weihnachts-Cola mit Zimt

Ein "Märchen aus Tausendundeine Nacht" in Getränkeform: Würdest du die limitierte Cola-Variante ausprobieren?

Coca-Cola will auch heuer im Dezember den Umsatz mit nostalgischen Werbespots und dem hauseigenen Weihnachtsmann ankurbeln. Ab sofort führt der Kracherl-Konzern außerdem noch eine eigene Limonaden-Variante für die besinnliche Zeit ein.Die Zimt-Cola ist picksüß, aber ohne Zucker – es gibt sie nämlich nur in der Zero-Variante. Laut einer Aussendung des Unternehmens erinnert der Geruch des Gewürzes an "Zimtschnecken, Reisen in exotische Länder, Märchen aus Tausendundeine Nacht", sowie "Zimt und Zucker auf Milchreis". Es handelt sich um eine limitierte Version, die nur für kurze Zeit erhältlich ist.Die Limited Edition war zuvor schon in der Schweiz und in Großbritannien zu kaufen, heuer startet sie auch in Deutschland. Ob und wann sie auch den Weg nach Österreich findet, ist unklar. Hierzulande kann man sie aber im Internet bestellen, etwa auf Amazon