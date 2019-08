Vor 2 ' So schmeckt Lidls neuer "Next Level Burger"

Täuschend echter Fleischersatz oder viel Luft nach oben? Wir haben das Fake-Fleisch-Laberl vom Diskonter ausprobiert.

Der Hype rund um die Kunstfleisch-Laberln von Nestlé (Incredible Burger, zu haben bei Billa, Merkur und Spar) hat jetzt auch Lidl erfasst. Wenige Tage nach dem Deutschland-Start brachte der Diskonter am Freitag auch in Österreich den selbst entwickelten "Next Level Burger" in die Filialen.



Basis für die Pattys sind Erbsen-, Soja- und Weizeneiweiß, ergänzt unter anderem um Gemüse, Champignons und den Saft von roten Rüben. Wie die Produkte der Konkurrenz werden sie wie Fleisch gebraten oder gegrillt, geschmacklich sollen sie echtem Rind extrem nahe kommen.



Aber kann der "Next Level Burger" (2,99 Euro für 2 Stück) diesen hohen Ansprüchen gerecht werden? Wir haben das vegane Burger-Patty getestet und verraten unser Fazit im Video oben! (pic)