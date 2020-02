So schön sind die ersten Schnee-Fotos der Saison

"Heute"-Leser nützten die ersten Flocken für eine Fotosafari durch das verschneite Österreich. Teile auch du deine Fotos!

Zum ersten Mail in dieser Saison sank zu Beginn der Woche die Schneefallgrenze auf 400 bis 500 Meter – die perfekte Foto-Gelegenheit für unsere Leserreporter! Gleich mehrere-Leser rückten mit Kamera und Wintermantel aus und knipsten die ersten weißen Flocken.Einige der schönsten Bilder findest du in der Diashow oben. Das kannst du auch? Dann teile dein Foto per Mail anmit uns oder sende es aufein!Von Vorarlberg bis Oberösterreich, somit schneit es bis in die meisten Täler und im roten Bereich kommen verbreitete 20 bis 30 cm, in höheren Lagen bis zu 50 cm Neuschnee hinzu. In Osttirol und Oberkärnten liegt die Schneefallgrenze zunächst höher, sinkt aber Mittwochfrüh auch bis in die Täler. Oberhalb von rund 800-900 m sind hier über Nacht gut 50 cm Neuschnee zu erwarten. Der Schneefall geht dann im Westen am Mittwochnachmittag, im Süden Mittwochabend zu Ende.Die kältere Luft erreicht Wien erst am Mittwoch Abend und mit Eintreffen der Kaltluft lässt dann auch rasch der Niederschlag nach. Somit bleibt es in Wien bei Regen, in den höchsten Lagen des Wienerwald sind am Mittwochabend ein paar nasse Schneeflocken möglich. Für eine Schneedecke reicht es aber auch dort nicht. Für den ersten Schnee heißt es also noch weiter warten.