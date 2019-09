So sieht der neue Ferrari F8 Spider aus

Die Nobelmarke Ferrari hat sein neuestes Schmuckstück präsentiert. Das Modell hört auf den Namen Ferrari F8 Spider und soll neue Maßstäbe setzen.

Ferrari hat sein neuestes Modell vorgestellt, den Ferrari F8 Spider, die neue Generation offener Sportwagen, ausgestattet mit dem erfolgreichsten V8-Mittelmotor in der Geschichte des Unternehmens.Der Ferrari F8 Spider wurde parallel zu der Berlinetta F8 Tributo entwickelt. Sein für das Cavallino Rampante typische kompakte und effiziente RHT (Retractable Hard Top) beeinflusst entscheidend die Linien dieses führenden Modells seiner Kategorie.Der Sportwagen ist der jüngste Neuzugang zu einer exklusiven und prestigeträchtigen Reihe offener V8-Modelle, die mit dem 308 GTS 1977 ihren Anfang nahm. Er ist weniger extrem als der 488 Pista Spider, aber sportlicher als der 488 Spider, den er ersetzt.Neue Maßstäbe für offene Sportwagen setzt der F8 Spider hinsichtlich nutzbarer Leistung und hervorragendem Handling, was sich in einem unglaublich bereichernden Fahrerlebnis niederschlägt.Tatsächlich verbindet er sein dynamisches Handling mit überraschendem Komfort im Inneren. Dieser Ferrari Spider kombiniert somit die Eigenschaften des mit dem höchsten Lob der Geschichte überschütteten Achtzylindermotors mit einmaligem Fahrvergnügen.