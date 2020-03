So sieht die "Corona-WG" der ORF-Stars aus

Etliche Mitarbeiter der "Zeit im Bild" leben ab jetzt isoliert im ORF-Zentrum. Nadja Bernhard "freut sich schon", wie sie gegenüber "Heute" erklärt.

"Ich packe gerade meine Sachen und freue mich schon. Es wird eine interessante Zeit", so beschreibt ZIB-Moderatorin Nadja Bernhard ihre Gefühlslage vor dem Einzug in den streng abgeschirmten Bereich des ORF-Zentrums am Wiener Küniglberg gegenüber. Für ihren Kollegen Tarek Leitner gilt: "Weitersenden und die Menschen informieren – um jeden Preis."Bernhard und Leitner sowie Armin Wolf, Margit Laufer und etliche Redakteure und Techniker werden die nächsten 14 Tage den Isolierbereich nicht verlassen. Hier wird gearbeitet, gegessen und geschlafen. Männer und Frauen getrennt, versteht sich. Leitner erleichtert: "Ich ziehe mit der Zuversicht in mein Büro, dass es sich um die am weitesten gehende Maßnahme handelt, die wir setzen."Dabei sorgen 180 Mitarbeiter am Küniglberg und in den Landesstudios dafür, dass der Nachrichtenbetrieb aufrecht gehalten werden kann, auch wenn das Coronavirus noch stärker zuschlagen sollte. "Ich weiß noch nicht, was uns an Tag 10 erwartet", sagt Leitner. Gegen einen drohenden Lagerkoller hat er ein einfaches Rezept: "Noch mehr zu arbeiten als sonst."