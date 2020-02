So sieht es im Krisenstab des Ministeriums aus

Am Vormittag traf eine Delegation der Bundesregierung im Einsatzstab im Innenministerium zusammen. Kurze Zeit später wurde zur Pressekonferenz geladen.

Sechs Todesfälle in Italien

Am Nachmittag gaben Bundeskanzler Sebastian Kurz, Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zur Pressekonferenz, um über die aktuelle Vorgehensweise zum Coronavirus zu informieren. Was sie gesagt haben, sowie alle weiteren Infos, findest du im "Heute"-Newsticker Zuvor trafen das Trio, komplettiert durch Infrastrukturministerin Leonore Gewessler zum Einsatzstab im Innenministerium zusammen. Im Zuge dieses Treffens wurden fünf Punkte definiert. Der Krisenstab wird die Öffentlichkeit und den Bundeskanzler täglich über aktuelle Geschehnisse informieren.Am Donnerstag werden die Landeshauptleute nach Wien kommen, einen Tag später, am Freitag, wird der Nationale Sicherheitsrat tagen. Geplant ist überdies eine Infokampagne. Gegebenenfalls wird es zu Reisewarnungen für bestimmte Gebiete in Italien kommen. Die Behörden streben außerdem eine intensive Zusammenarbeit mit Italien an.In Italien wurde inzwischen der sechste Todesfall vermeldet. Bei sämtlichen 189 bisher in Österreich auf das Virus getesteten Personen, verlief der Test negativ.