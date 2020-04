So sieht Sicherheits-Abstand in Bibione aus

Die Corona-Beschränkungen in Italien werden nach wochenlangem Stillstand langsam wieder gelockert. Ein Bild zeigt nun, wie künftig die Abstände am Strand von Bibione aussehen werden.

In Italien ist die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen so niedrig wie seit Beginn der Ausgangssperre am 10. März nicht mehr. Die Gesundheitsbehörden verzeichneten 1.739 neue Corona-Fälle.Ministerpräsident Giuseppe Conte gab nun eine Reihe von Erleichterungen bekannt, allerdings nur in kleinen Schritten. Vom 4. Mai an sind Sport im Freien und Besuche bei Verwandten in der Nähe wieder erlaubt.Auch die Wirtschaft soll langsam wieder anlaufen. Bars und Restaurants dürfen aber erst im Juni wieder richtig loslegen. Ein dickes Fragezeichen gibt es aber weiterhin bei den Stränden. Die Strandbetreiber fürchten bereits einen Saisonausfall.Die Regierung arbeitet jedenfalls fieberhaft daran, dass Touristen bald wieder an die Strände Italiens zurückkehren können. "Wir werden auch in diesem Sommer an den Strand gehen, in der Regierung arbeiten wir dafür, dass es möglich wird", so Lorenza Bonaccorsi, Staatssekretärin im Ministerium für Kultur und Tourismus.Wie das genau aussehen wird, steht aber noch nicht fest. Dürfen Urlauber nur mit Schutzmasken ins Wasser oder werden gar Plexiglaswände an den Stränden errichtet? Fest steht: Der Sicherheitsabstand wird auch weiterhin eingehalten werden müssen.Auf Instagram ist nun ein Foto aus Bibione aufgetaucht, auf dem zu sehen ist, wie man die Sicherheit vor einer Ansteckung des Virus am Strand sicherstellen möchte. Demnach wird es zwischen den Sonnenschirmen und den Liegen einen größeren Abstand geben. Zudem sind die einzelnen Plätze am Meer schon fix vorgegeben.Ob sich die Urlauber mit der neuen Situation an den Stränden anfreunden werden und wie der Mindestabstand der Liegen wirklich eingehalten wird, wird sich zeigen.