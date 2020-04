So sorgst du im Home Office für Abwechslung

Redest du vor lauter Langeweile schon mit deiner Kaffeetasse? Zeit, dein Homeoffice optisch etwas aufzufrischen.

Viele arbeiten schon seit mehreren Wochen zuhause. Höchste Zeit für einen Tapetenwechsel! Damit ihr nicht gleich eure ganze Wohnung renovieren müsst, haben wir Accessoires zusammengesucht, mit denen eure vier Wände ganz schnell ziemlich anders aussehen.Die meisten haben mittlerweile wahrscheinlich bemerkt, dass die Wohnung nicht das perfekte Büro ist. Vor allem die Lichtverhältnisse sind oftmals eher ungünstig. Mit kleinen portablen Lampen könnt ihr aber einfach Licht in dunkle Ecken bringen. Und manchmal tut's auch ein neuer Lampenschirm.Von einer Wand-Streich-Aktion raten wir zurzeit ab, denn noch mehr Chaos in die Wohnung zu bringen, wäre für den Haussegen eher ungut. Mit ein paar neuen Prints bringt ihr aber einfach und schnell Farbe in euer Zuhause.Perfekt, um sich während einer existenziellen Krise auf dem Boden herumzurollen! Und mit verschiedenen Formen bringen Teppiche schnell etwas Abwechslung in die gewohnte Umgebung. Bunte Farben öffnen den Raum optisch und werten alte Möbel auf.Wieso nicht mal ganz etwas Aufregendes erleben und aus einer neuen Tasse schlürfen? Auch deine Blumen freuen sich sicherlich über ein neues Zuhause. Und frisches Zitronenwasser in einem hübschen Krug macht eure Homeoffice-Selfies gleich noch schöner.Habt ihr nach all dem Netflixen und Chillen eure Sofakissen satt? Mit neuen Kissenbezügen wirkt das Sofa gleich wie ausgewechselt. Auch eine hübsche Decke kann Wunder wirken. (friday)