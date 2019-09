So spottet das Netz über den ÖVP-Hack

Hacker-Attacke auf die ÖVP: Sebastian Kurz und Avi Kravitz von der Firma CyberTrap bei der Pressekonferenz am Donnerstag (05.09.2019)

Parteichef Sebastian Kurz beklagte am Donnerstag eine groß angelegte Attacke auf die ÖVP. Auf Twitter hagelt es Spott.

Die Woche verlief turbulent für Sebastian Kurz und die ÖVP. Kurz vor dem Auftritt des Parteichefs im ORF-Sommergespräch am Montag veröffentlichte der "Falter" einen Bericht über die angeblich geplante Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze. Der Wochenzeitung sollen tausende Seiten an Dokumenten aus dem Innersten der ÖVP vorliegen.Nach einer Klagsdrohung gegen den "Falter" berief die Volkspartei am Donnerstag eine Pressekonferenz ein, bei der Kurz beklagte, man sei gehackt worden. Auf Twitter schenkten viele User der Partei entweder keinen Glauben oder hegten zumindest Zweifel. Die Folge: Witze auf Kosten der ÖVP. ÖVP sperrt den "Falter" bei Pressekonferenz aus (red)