So stylisch können Schutzmasken sein

Ab 1. April 2020 gilt in den österreichischen Supermärkten die Masken-Pflicht. Wir zeigen, dass der Mund- und Nasenschutz auch zum stylischen Accessoire werden kann.

Schutzmaske selber machen: So geht's!

Inspirationen für kreative Schutzmasken aus dem Netz

Ein Aprilscherz? Wohl kaum! Ab Mittwoch, den 1. April 2020 gilt aufgrund des Coronavirus in den österreichischen Supermärkten die Masken-Pflicht. Und bald könnte diese Maßnahme auch auf die Öffentlichkeit ausgeweitet werden. Während die einen schon davor nur noch mit Mund- und Nasenschutz zu sehen waren, sträuben sich die anderen noch immer dagegen - und versuchen auch weiterhin Ausflüchte und Auswege zu finden. Warum eigentlich? Einmal abgesehen davon, dass die Schutzmasken nicht nur unserer Gesundheit sowie jener unserer Mitmenschen dienen, könnten sie schnell zu einem schicken Accessoire werden.Vorgemacht haben dies unter anderem das Modelabel "The Blonds" auf der New York Fashion Week und Modeschöpferin Marine Serre auf der Pariser Fashion Week bereits im Februar. Aber auch die österreichische Designerin Eva Poleschinski zeigt auf Instagram, wie unheimlich schick eine Schutzmaske sein kann (siehe oben!).Inzwischen haben viele Personen in Quarantäne aufgrund von Langeweile, aber auch wegen des bisher herrschenden Engpasses an Masken, angefangen, sich selber welche zu nähen. So ist der Kreativität auch kein Grenzen mehr gesetzt.(Christine Scharfetter)