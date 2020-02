So süß schauen die neuen Linzer Erdmännchen

Jetzt ist es endlich soweit! Die vierköpfige Rasselbande beim Erdmännchen-Nachwuchs im Linzer Zoo traute sich erstmals aus den Höhlen. Immer mit dabei ist Mama "Nadine".

Drei Monate gesäugt

Der Erdmännchen-Nachwuchs im Linzer wollte sich anfangs gar nicht zeigen, versteckte sich die letzten Wochen noch lieber in den Höhlen bei Mama und Papa (wir berichteten ).Doch jetzt ist es endlich soweit. Am Wochenende haben die vier süßen Racker erstmals den Bau verlassen. Immer dabei auf der Erkundungstour im Gehege ist noch Mama "Nadine".Sehr weit trauen sich die Kleinen jedoch noch nicht vom Eingang weg, beim kleinsten Anzeichen einer möglichen Gefahr verschwinden sie auch schon wieder in der Höhle, wir der Linzer Zoo in einer Aussendung berichtet.Bis zu drei Monate werden sie nun von der Mama gesäugt, schon bald beginnen sie jedoch auch schon feste Nahrung zu fressen. Auf dem Speiseplan der kleinen Raubtiere stehen neben Obst und Gemüse vor allem Insekten.Bei der Aufzucht der Babys hat "Nadine" alle Hände voll zu tun. Tatkräftige Unterstützung bekommet sie aber von den insgesamt neun Männchen des Linzer Erdmännchen-Rudels.Wer die kleinen Racker noch nicht gesehen hat: Täglich von 9 - 17 Uhr können die Erdmännchen bestaunt werden. Ab 29. März gelten dann die Öffnungszeiten des Sommers. Dann hat der Zoo eine Stunde länger geöffnet.