So trotzen Wiener zu Ostern der Corona-Quarantäne

Der Ostersonntag präsentiert sich in Wien in seiner schönsten Frühlings-Pracht. Verständlich, dass es viele Bürger ins Freie lockt.

Ähnliches Bild auch auf der Donauinsel

Bis zu 22 Grad wurden für Ostersonntag in Wien prognostiziert. Auch wenn Experten und Bundesregierung dazu aufriefen, möglichst die eigene Wohnung nicht zu verlassen, lockten die milden Temperaturen zahlreiche Wiener am Sonntag ins Freie.Bei einem Lokalaugenschein auf der Prater Hauptallee in der Leopoldstadt zeigte sich, dass zwar viele Bürger dem Ruf der Natur gefolgt sind. Im Gegensatz zu anderen Beobachtungen in Wien ist aber festzuhalten, dass sich hier die Menschen an die vorgeschriebene Distanz von einem Meter zu einander halten.Spaziergänger waren im Prater am frühen Nachmittag genauso auszumachen, wie Jogger und Radfahrer. Diese versuchten allerdings die Covid-Regelungen genauso zu befolgen, wie jene Gruppen, die es sich in der Wiese gemütlich gemacht haben. Beim Lokalaugenschein zeigte sich ein ruhiges Bild, bei dem viele Familien einfach eine schöne Zeit im Grünen verbringen wollten.Auch auf der Wiener Donauinsel ergab sich am Nachmittag ein ähnliches Bild. Auch hier schnappten einige Wiener frische Luft. Doch wie auch im Prater hielten sich die allermeisten beim-Lokalaugenschein an die geltenden Corona-Regeln. (Siehe Diashow).