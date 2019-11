So trotzt du der Müdigkeit am Arbeitsplatz

Falls du ständig mit Müdigkeit und Trägheit am Arbeitsplatz zu kämpfen hast, könnten folgende Tipps Abhilfe verschaffen.

So spannend und abwechslungsreich kann die Arbeit für so manch einen Mitarbeiter gar nicht sein, als dass es nicht gelegentlich zu Phasen kommt, in denen er oder sie mit Müdigkeit zu kämpfen hat. Solltest du auch gelegentlich von diesem Phänomen betroffen sein, solltest du dir folgende Tipps zu Herzen nehmen.Denn nicht nur die Müdigkeit, die etwa nach dem Mittagessen auftreten kann, sorgt für einen Energieabfall. Auch andere Faktoren beeinflussen unsere Aufmerksamkeitsspanne und Konzentration. Doch was kann man machen, um dem vorzubeugen?Es klingt banal, hat aber eine große Bedeutung. Wer allzu konzentriert arbeitet, vergisst dabei mitunter auf einen regelmäßigen Schluck Wasser. Als Folge davon kann eine Flüssigkeitsunterversorgung im Gehirn auftreten. Müdigkeit, Konzentrationsschwäche oder gar Kopfschmerz können daraus resultieren. Um dieser Dehydrierung vorzubeugen ist es ratsam, bewusst zu trinken und nicht auf das Durstgefühl zu warten.Auch der zweite Tipp kommt nicht überraschend, muss aber dennoch erwähnt werden. Regelmäßige Pausen sind wichtig für die Regeneration und Erholung während des Arbeitstages. Eine exakt definierte Regel, wann es zur Pause kommen soll, gibt es nicht. Als Richtwert werden aber Arbeitseinheiten von 9o Minuten als sinnvoll erachtet.Auch bei der Ernährung sollte man vorsichtig sein. Wer zu Mittag zu schwer und vor allen Dingen zu fettig ist, tut seinem Körper nichts Gutes und "verschwendet" Energie. Das Problem an der Sache: Der Körper ist zu sehr mit der Verdauung beschäftigt und benötigt für diese relativ viele Ressourcen, die dem Organismus an anderer Stelle abgehen.Der letzte Tipp lässt sich wohl nicht so leicht in die Praxis umsetzen, aber wenn es die Arbeitsbedingungen zulassen, ist ein kleines Power-Napping der ideale Energieboost. 20 Minuten reichen um seine Akkus wieder beinahe vollständig aufzuladen. Was du sonst noch tun und beachten kannst, um am Arbeitsplatz fit zu bleiben, erfährst du im Video oben.