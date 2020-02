So viel zahlt Lugner Ornella Muti als Opernball-Stargast

Ornella Muti wird Richard Lugner zum Wiener Opernball begleiten. Für seinen Stargast greift "Mörtel" dabei wieder tief in die Tasche - aber nicht allzu tief.

Sechs Tage vor dem Wiener Opernball lüftete Richard Lugner endlich das Geheimnis, mit welchem Stargast er am 20. Februar über die Feststiege der Staatsoper spazieren wird.Seine Entscheidung fiel schlussendlich auf die italienische Schauspielerin Ornella Muti , die durch den Skandalfilm "Die letzte Frau" aus dem Jahr 1976 internationale Bekanntheit erlangte.Zwar war die Film-Diva nicht unbedingt die erste Wahl - und auch nicht die zweite - von "Mörtel", dennoch ist der Wiener Baumeister mit seiner Begleitung mehr als zufrieden.Denn Muti spricht nicht nur ein wenig Deutsch, sondern hinterlässt im Geldbeutel von Lugner auch nicht so ein tiefes Loch, wie Kaliber a la Kim Kardashian oder Paris Hilton.Die 64-Jährige soll laut "Kronen Zeitung" zuletzt in Deutschland pro Event 10.000 Euro bekommen haben. Ganz so "günstig" kommt Lugner zwar nicht davon, dennoch hält sich die Opernball-Gage der Italienerin für den 87-Jährigen in Grenzen.35.000 Euro soll "Mörtel" der Auftritt von Ornella Muti wert sein, heißt es in der Online-Ausgabe der Tageszeitung. Angeblich ist sie sogar der bis dato billigste Gast von Lugner. "Stimmt nicht. Sie bekommt entscheidend mehr", so der Baumeister auf Nachfrage von "Heute".Wie viel Lugner für Ornella Muti genau bezahlt hat, wollte er aber nicht verraten. Eine Gage ab (!) 50.000 Euro wäre aber Gerüchten zufolge nicht unüblich. "Ich spare mir aber auch einen teuren Flug, da sie aus Italien kommt", erklärt der 87-Jährige mit einem breiten Grinsen im Gesicht.Die Film-Diva scheint generell ein angenehmer Opernball-Stargast zu werden. Denn auch das Kleid besorgt sie sich laut Lugner selber. Am Dienstag wird Muti in Wien landen und der Baumeister holt sie natürlich wieder höchstpersönlich selbst vom Flughafen ab.