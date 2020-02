Ornella Muti begleitet Lugner zum Opernball

Sechs Tage vor dem Wiener Opernball steht endlich fest, welcher Stargast Richard Lugner begleitet. Es ist Ornella Muti

Lindsey Vonn sagte ihm ab

Nach der kurzfristigen Absage von Ski-Ass Lindsey Vonn für den Wiener Opernball machte sich Richard Lugner auf die Suche nach einem neuen Stargast. Nach zahlreichen Absagen und Verschiebungen ist er nun endlich fündig geworden: Die italienische Schauspielerin Ornella Muti (64) begleitet den Baulöwen zum Wiener Opernball.Der 87-Jährige wollte das Geheimnis eigentlich schon am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der Lugner City lüften, sagte diese aber kurzfristigst ab, nachdem sich sein Stargast von ihm "übergangen" fühlte. Der Vertrag wurde kurz nach Mitternacht unterschrieben, wie "Heute" berichtete. Deswegen erfolgte die finale Bekanntgabe am Valentinstag ausschließlich per Presseaussendung.Die Gespräche mit seinem diesjährigen Stargast kosteten den Baumeister viele Nerven. Die Zeitverschiebungen und Sprachbarrieren zogen die Verhandlungen zusätzlich in die Länge.Ursprünglich hätte Lindsey Vonn den Baulöwen zum Wiener Opernball begleiten sollen. Doch der Ski-Star sagte nur wenig später überraschend via Twitter ab . Gerüchten zufolge gab sie ihm wegen eines alten Nacktfotos, das er bei einer Pressekonferenz präsentierte, einen Korb.