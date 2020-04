So viele Österreicher haben aktuell noch Corona

Die Zahl der Erkrankungen durch das Coronavirus in Österreich ist mittlerweile auf über 15.400 gestiegen. 517 Erkrankte sind im Spital, 131 davon liegen auf der Intensivstation.

Das Bundesministerium für Inneres veröffentlichte am Mittwoch die aktuellen Coronavirus-Zahlen in Österreich. Demnach gab es bisher 15.402 positive Testergebnisse.Derzeit befinden sich 517 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 131 der Erkrankten auf Intensivstationen. 580 Menschen im Land sind an den Folgen einer Infektion verstorben.Laut dem amtlichen Covid-19-Dashboard des Gesundheitsministeriums sind noch knapp über 2.000 Österreicher mit dem Virus infiziert. Mit Stand 10.00 Uhr liegt die Zahl der aktiven Erkrankten bei 2.043.Die meisten Corona-Kranken wurden dem Ministerium weiterhin aus Wien gemeldet. In der Bundeshauptstadt haben sich derzeit 552 Personen mit Covid-19 angesteckt.In der Steiermark leiden noch 471, in Niederösterreich 345, in Tirol 240, in Oberösterreich 145, in Salzburg 117, in Vorarlberg 80, im Burgenland 73 und in Kärnten 20 Menschen an dem Virus.