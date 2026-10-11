i Bunte Socken in verschiedenen Farben pixabay.com Einfache Hausmittel-Tipps So werden Socken wieder strahlend weiß Weiße Socken werden mit der Zeit gelblich oder grau. Mit zwei Hausmitteln bekommen sie ihren ursprünglichen Glanz zurück. Von Technik Heute 11.10.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weiße Socken sind beliebt, haben aber einen Nachteil: Der Stoff vergilbt mit der Zeit und sieht schnell nicht mehr schön aus. Bevor du die alten Socken wegwirfst und neue kaufst, solltest du es mit einfachen Hausmitteln versuchen.

Ein bewährtes Mittel ist Waschsoda. Mische zwei bis drei Esslöffel davon in fünf Liter warmem Wasser und lege die Socken über Nacht in die Lösung. Am nächsten Tag einfach wie gewohnt in der Waschmaschine waschen - und schon erstrahlen sie wieder in neuem Glanz.

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Auch Natron ist ein effektives Hausmittel, schreibt chip.de. Wenn du eine halbe Tasse Natron in warmem Wasser auflöst und die Socken einige Stunden einweichst, hilft das, vergraute Socken wieder strahlend weiß zu bekommen.

Nicht alle Hausmittel funktionieren

Allerdings solltest du nicht auf jedes Hausmittel setzen. Die Stiftung Warentest hat beliebte Tipps aus dem Internet überprüft - mit ernüchterndem Ergebnis: Weder Zitronenscheiben noch ein Einweichen in Zitronensäure bei 60 Grad zeigten bei grauer Wäsche große Wirkung.

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Ein weiterer Geheimtipp: Auch Spülmaschinentabs können bei weißen Socken Wunder wirken. Löse ein bis zwei Tabs in einem Eimer mit Wasser auf, weiche die Socken darin ein und wasche sie anschließend ganz normal. Du wirst überrascht sein, wie gut dieser einfache Trick funktioniert.