So wird Kindern trotz Corona zuhause nicht fad

(Fast) immer nur zuhause und von den Freunden getrennt zu sein, ist besonders für Kinder und Jugendliche schwierig. Die Stadt gibt nun Tipps, die man die Langeweile vertreiben kann.

Den Großteil des Tages zu Hause zu sein und die sozialen Kontakte stark einzuschränken, belastet vor allem Kinder, Familien und junge Leute. Die Wiener Jugendinfo " wienXtra " hat daher online jede Menge Tipps zusammengetragen, wie sich die Freizeit-Stunden daheim gut und gemeinsam verbringen lassen."Gerade in so einer Ausnahmesituation ist es wichtig, dass Familien Anregungen bekommen, wie sie ihre Zeit zu Hause abwechslungsreich gestalten können", erklärt Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).Das wienXtra-Team habe ein gutes Online-Info-Angebot zusammengestellt, das täglich erweitert wird, erzählt der Geschäftsführer von wienXtra Vucko Schüchner. Auf der Website finden sich bei den einzelnen Einrichtungen viele verschiedene Empfehlungen.Zusätzlich bietet die kinderinfo auf ihrem Blog Bastelanleitungen, Buch-, Hörspiel- und Filmtipps, Karten- und Murmelspiele oder Finger- und Kniereiterspiele.Die Tipps lassen sich leicht umsetzen, alles was es dafür braucht, findet sich in jedem Haushalt. So lassen sich etwa aus Eierkartons Fahrzeuge basteln und mit Decken, Springseil, Kübel und mehr lassen sich in den eigenen vier Wänden Bewegungs-Parcours gestalten. Außerdem hat das Team der kinderinfo viele Link-Tipps gesammelt. Ob Basteln oder Forschen und Experimentieren, hier gibt es für jedes Interesse das passende Angebot.Das Kinderkino cinemagic veröffentlicht auf seiner Lese-Ecke rund ums Thema Kinderfilm Memory, Kreuzworträtsel und filmische Bastelideen. So lässt sich das gemeinsame Filmschauen daheim auch ein bisschen aktiver gestalten. Natürlich gibt's auch Film-Empfehlungen vom cinemagic für familienfreundliches Heimkino.In der Spielebox gibt es in der Rubrik "Zuhause spielen" App-Tipps und Online-Plattformen, die großteils Gratis-Spielvergnügen bieten, und die beliebten Spiele-Tipps für jede Altersstufe.Die wienxtra-jugendinfo informiert auf jugendinfowien.at gemeinsam mit den Bundesjugendinfos, wie junge Leute Fake News und seriöse Informationsquellen unterscheiden können. Auf Instagram begleitet das Team junge Leute mit täglichen Tipps und Infos und auch per Mail und Telefon ist es für Fragen und Infos erreichbar.Das wienxtra-medienzentrum bietet auf Instagram und facebook Medienprojekte und medienspezifische Ideen für Jugendliche.Ganz neu im Online-Angebot von wienXtra: Bewegungstipps für Zuhause mit Holli , dem Kindermaskottchen von wienXtra. Weitere Angebote im Web und auf Social Media Kanälen von wienXtra sind in Arbeit.