So verändert das Coronavirus unser Dating-Leben

Die Welt steht still. Singles fühlen diesen Stillstand meist aus Einsamkeit und die Dating-Welt wird vor neue Herausforderungen gestellt.

"Netlfix und Chill" meint in Zeiten von Corona genau das, was es bedeutet: Streamen und entspannen - und keine intimen Aktivitäten, die im Rahmen eines herkömmlichen Dating-Lebens stattfinden würden. Denn auch das ist nun erst einmal auf Eis gelegt. Und die Kuschelzeit für Singles auch.Die Ironie: Noch nie blieb den heimischen Singles so viel Zeit, um auf Tinder und Co. abzuhängen. Doch egal was für ein grandioses Match man auch hat, die Neugierde muss vorerst erhalten bleiben. Denn mehr als chatten kann man erstmal nicht.Auf Twitter sammeln sich zu diesem Thema immer mehr Tweets an - zur Liebe in Zeiten von Corona ganz nach dem Motto #quarantaneandchill. Hier ein paar der besten Postings und Zitate:Der folgende Kommentar zeigt, dass auch Langzeit-Beziehungen auf eine harte Probe gestellt werden könnten:Dennoch musst du nicht ganz auf das Daten verzichten, vor allem wenn du ablenkungslos zuhause sitzt: Zwar fallen Küsse, Begrüßungen und heiße Nächte weg, aber andere Qualitäten drängen sich in den Vordergrund und bevor du dich mit jemandem triffst, kannst du ihn inzwischen in Ruhe abtasten. Da gerade das ganze Leben zwangs-entschleunigt wird, kannst du auch beim Dating Methoden verwenden, die sonst vielleicht altmodisch erschienen wären. Statt einem persönlichen ersten Date kannst du dich zu einem Telefon-Date verabreden. Nur solltest du in dem Fall wahrscheinlich nicht so tun, als wärst du schwer beschäftigt.