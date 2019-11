So wirst du die Einhorn-Invasion am iPhone los

Knallbunte Fabelwesen statt Emojis: Mit dem neuen iOS-System haben sich Einhörner auf iPhones breitgemacht. So wirst du sie wieder los.

"Was machen die nervigen Einhörner bei Whatsapp? Mehr als eine halbe Stunde lang habe ich versucht, sie wegzubringen", beklagt sich ein Leser. Erfolg hatte er dabei jedoch nicht. "Sie sind immer noch da. Jedes Mal wenn ich eine Nachricht bei Whatsapp schreiben will, rege ich mich darüber auf", sagt er weiter.Mit Einhörnern sind die sogenannten Animoji-Sticker gemeint, die mit dem iPhone-System iOS 13 auf die Geräte gekommen sind. Die Sticker sind neu direkt in die Emoji-Tastatur integriert. Sie basieren auf den animierten Emojis (Animojis), die mit dem iPhone X im Jahr 2017 eingeführt wurden. Das Problem? Sofern man bisher noch kein eigenes Animoji – das heißt dann Memoji – am iPhone gemacht hat, wird offenbar standardmäßig das Einhorn als Sticker angezeigt.Der Leser ist keinesfalls der Einzige, der sich über die bunten Fabelwesen auf seinem Smartphone aufregt. Ein entsprechender Eintrag in dem offiziellen Support-Forum des Herstellers hat über 250 Likes. "Ich mag ja Einhörner, aber es wäre einfach nur magisch, wenn sich diese Dinger schnell zum Teufel scheren würden", schreibt AmorphisNZ.Ein anderer User geht sogar noch einen Schritt weiter. "Wegen diesen verdammten Einhörnern habe ich mir sogar überlegt, auf ein Android-Handy zu wechseln", sagt Kosha_SVR. Die Einhorn-Hasser fordern von Apple, dass es künftig eine Möglichkeit gibt, die Einhörner abstellen zu können.Eine abschließende Lösung, um die Sticker-Pakete vom Emoji-Keyboard zu löschen, scheint es bisher nämlich nicht zu geben. Immerhin gibt es einen simplen Trick, um die Fabelwesen – wie von Zauberhand – auszublenden, zumindest für kurze Zeit.Drückt man auf dem iPhone in der Emoji-Tastatur auf das Uhr-Symbol, so sind die Einhörner aus der aktuellen Ansicht verschwunden. Allerdings sind sie immer noch da.