14.11.2019 5:31 Sobotka nach Knie-Operation auf Krücken

Sobotka im Nationalrat. Bild: picturedesk.com

Am Sonntag vergangener Woche war Nationalratspräsident Sobotka noch Gast in der ORF-"Pressestunde". Nur einen Tag später unterzog er sich einer Operation an beiden Knien.