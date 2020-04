03.04.2020 16:30 Sohn verletzte Vater im Asylheim mit Messer

Zu einer blutigen Auseinandersetzung kam es am Freitag in einer Flüchtlingsunterkunft in Baden. Ein junger Mann verletzte seinen Vater mit einem Messer am Kopf.